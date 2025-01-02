У Джейдена Айви подозрение на серьезную травму ноги. Игрока «Пистонс» увезли с площадки на каталке
У Джейдена Айви из «Пистонс» подозрение на серьезную травму ноги.
Защитник «Детройта» травмировал левую ногу в результате столкновения с игроком «Орландо» Коулом Энтони, когда они боролись за мяч.
Одного из лидеров «Пистонс» увезли с площадки на каталке. Перед этим он некоторое время пролежал на паркете, рядом стояли баскетболисты и сотрудники обеих команд.
Клуб из Детройта победил 105:96, Айви набрал 22 очка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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