У Джейдена Айви подозрение на серьезную травму ноги. Игрока «Пистонс» увезли с площадки на каталке

У Джейдена Айви из «Пистонс» подозрение на серьезную травму ноги.

Защитник «Детройта » травмировал левую ногу в результате столкновения с игроком «Орландо » Коулом Энтони , когда они боролись за мяч.

Одного из лидеров «Пистонс» увезли с площадки на каталке. Перед этим он некоторое время пролежал на паркете, рядом стояли баскетболисты и сотрудники обеих команд.

Клуб из Детройта победил 105:96, Айви набрал 22 очка.