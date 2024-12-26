Энтони Эдвардс и Джулиус Рэндл набрали 49 очков на двоих в победной встрече с «Далласом»
Энтони Эдвардс и Джулиус Рэндл привели «Миннесоту» к победе на Рождество.
На счету защитника Энтони Эдвардса 26 очков, 8 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Эдвардс реализовал 11 из 24 бросков с игры и 4 из 7 из-за дуги. Защитник ни разу не вставал на штрафную линию.
В активе форварда Джулиуса Рэндла 23 очка, 10 подборов и 8 передач при 6 из 13 с игры, 3 из 5 с дальней дистанции и 8 из 10 штрафных.
«Тимбервулвз» смогли одержать победу над соперником по финалу конференции прошлого чемпионата со счетом 105:99.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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