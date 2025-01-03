Марк Дэйгнолт и Кенни Эткинсон стали тренерами месяца по итогам декабря в НБА
НБА назвала лучших тренеров декабря.
По итогам месяца это звание досталось Марку Дэйгнолту из «Оклахомы» на Западе и Кенни Эткинсону из «Кливленда» на Востоке.
«Тандер» лидируют в своей конференции с результатом 12-1 в декабре и общими показателями 28-5. У команды серия из 13 побед подряд.
«Кавальерс» идут на 1-м месте в Восточной конференции, закончив прошлый месяц с такими же 12 победами и 1 поражением, и имеют лучший результат в НБА – 29-4. У команды серия из 8 побед подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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