Кенни Эткинсон: «Не был полноценным тренером до работы в «Голден Стэйт»
Кенни Эткинсон поразмышлял об опыте в «Уорриорз».
«Не думаю, что я был полноценным тренером, пока не пришел в «Голден Стэйт». Я поучился у лучших. Лучших игроков, лучшего тренера.
Большую часть времени я был просто наблюдателем. Получил гораздо больше от этой работы, чем смог принести.
Стив Керр научил меня, как работать с великими игроками. Как создавать атмосферу радости. Как контролировать эмоции в важные моменты.
Показал мне примеры чемпионских решений. Кого заигрывать в нужные моменты. Поделился историями о Филе Джексоне.
Он работает с каждым игроком своего состава, не только со звездами. Ну и просто замечательный человек», – заключил главный тренер «Кливленда» на пресс-конференции.
«Кавальерс» победили «Голден Стэйт» (113:95).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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