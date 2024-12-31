Кенни Эткинсон: «Не был полноценным тренером до работы в «Голден Стэйт»

Кенни Эткинсон поразмышлял об опыте в «Уорриорз».

«Не думаю, что я был полноценным тренером, пока не пришел в «Голден Стэйт ». Я поучился у лучших. Лучших игроков, лучшего тренера.

Большую часть времени я был просто наблюдателем. Получил гораздо больше от этой работы, чем смог принести.

Стив Керр научил меня, как работать с великими игроками. Как создавать атмосферу радости. Как контролировать эмоции в важные моменты.

Показал мне примеры чемпионских решений. Кого заигрывать в нужные моменты. Поделился историями о Филе Джексоне .

Он работает с каждым игроком своего состава, не только со звездами. Ну и просто замечательный человек», – заключил главный тренер «Кливленда » на пресс-конференции.

«Кавальерс» победили «Голден Стэйт» (113:95).