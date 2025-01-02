Лонзо Болл впервые за три года забил сверху. Игрок «Буллс» вернулся после нескольких операций
Лонзо Болл начал 2025 год с данка .
Игрок «Чикаго» поставил сверху в матче с «Вашингтоном» (107:125).
Болл перенес несколько операций на колене и не играл несколько лет. Он исполнил данк впервые за 3 года.
В активе Лонзо 5 очков, 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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