Лонзо Болл впервые за три года забил сверху. Игрок «Буллс» вернулся после нескольких операций

Лонзо Болл начал 2025 год с данка .

Игрок «Чикаго » поставил сверху в матче с «Вашингтоном» (107:125).

Болл перенес несколько операций на колене и не играл несколько лет. Он исполнил данк впервые за 3 года.

В активе Лонзо 5 очков, 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.