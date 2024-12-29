Джош Гидди оформил трипл-дабл (23+15+10) в победной игре с «Бакс»

Джош Гидди помог «Чикаго» одолеть «Милуоки» (116:111).

Защитник оформил трипл-дабл, набрав 23 очка, 15 подборов, 10 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 2 потерях. Гидди реализовал 9 из 15 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

Трипл-дабл стал вторым для баскетболиста в этом сезоне. Гидди вернулся на паркет после 4 пропущенных из-за травмы голеностопа матчей.