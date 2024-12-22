Джейсон Тейтум оформил 3-й в карьере трипл-дабл (43+15+10) и установил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Чикаго»

Джейсон Тейтум отличился в победном матче с «Буллз» (123:98).

Форвард «Селтикс» оформил 3-й в карьере трипл-дабл. В его активе 43 очка, 15 подборов, и 10 передач. Тейтум реализовал 16 из 25 бросков с игры, 9 из 15 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

43 очка стали лучшим показателем игрока в нынешнем сезоне. 18 очков пришлись на 3-ю четверть.