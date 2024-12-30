Коул Энтони стал автором победного попадания в матче с «Бруклином»

«Орландо» одолел «Бруклин» благодаря точному броску на последних секундах.

Победный бросок исполнил защитник Коул Энтони , который забросил за 1,3 секунды до сирены при «-1» и установил окончательный счет – 102:101.

На счету Энтони 10 очков при 3 из 11 с игры.