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Коул Энтони стал автором победного попадания в матче с «Бруклином»

«Орландо» одолел «Бруклин» благодаря точному броску на последних секундах.

Победный бросок исполнил защитник Коул Энтони, который забросил за 1,3 секунды до сирены при «-1» и установил окончательный счет – 102:101.

На счету Энтони 10 очков при 3 из 11 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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