Д’Анджело Расселл: «Приятно вернуться туда, где тебе комфортно»
Д’Анджело Расселл признался, что рад возвращению в «Бруклин».
«Честно говоря, это приятно — вернуться туда, где тебе комфортно, где ты немного знаешь все тонкости. Увидеть знакомые лица. Это немного облегчает процесс адаптации. Так что я просто благодарен за это», – сказал разыгрывающий «Нетс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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