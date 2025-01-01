Д’Анджело Расселл: «Приятно вернуться туда, где тебе комфортно»

Д’Анджело Расселл признался, что рад возвращению в «Бруклин».

«Честно говоря, это приятно — вернуться туда, где тебе комфортно, где ты немного знаешь все тонкости. Увидеть знакомые лица. Это немного облегчает процесс адаптации. Так что я просто благодарен за это», – сказал разыгрывающий «Нетс».