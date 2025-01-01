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Джей Джей Редик об обмене Д’Анджело Расселла: «Нам будет не хватать многого»

Джей Джей Редик рассказал, чего будет не хватить «Лейкерс» после обмена Расселла.

«Мне нравилось тренировать Д’Анджело Расселла. Я уже говорил об этом, я провел много времени с этим парнем этим летом, и по телефону, и на поле для гольфа. Я много раз говорил ему, что желаю ему большого успеха, и надеюсь, что он проведет отличную оставшуюся часть сезона.

Нам будет не хватать его умения разыгрывать. Нам будет не хватать его умения владеть мячом. Нам будет не хватать его бросков. У нас было несколько матчей, включая недавний второй матч в Сакраменто и матч против «Портленда» здесь, которые мы не выигрывали бы без него. Нам будет не хватать многого», – сказал главный тренер «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Дэниела Старкенда в соцсети X
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