В сети появилось видео, как Леброн Джеймс читает рэп на своем дне рождения

Леброн Джеймс зачитал рэп на своем дне рождения.

В сети появилось видео, сделанное на вечеринке в честь 40-летия Леброна Джеймса . На видео форвард «Лейкерс » читает рэп к песням «You Don’t Know» Jay-Z и «Man at the Garden» Кендрика Ламара.

30 декабря четырехкратному чемпиону НБА исполнилось 40 лет.