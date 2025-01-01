В сети появилось видео, как Леброн Джеймс читает рэп на своем дне рождения
Леброн Джеймс зачитал рэп на своем дне рождения.
В сети появилось видео, сделанное на вечеринке в честь 40-летия Леброна Джеймса. На видео форвард «Лейкерс» читает рэп к песням «You Don’t Know» Jay-Z и «Man at the Garden» Кендрика Ламара.
30 декабря четырехкратному чемпиону НБА исполнилось 40 лет.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Art Of Dialogue в соцсети X
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