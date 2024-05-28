Кинан Эванс: «Словами не описать, что я сейчас чувствую. Жизнь несправедлива»

Теги Жальгирис травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Кинан Эванс Баскетбол

Кинан Эванс поделился своими переживаниями по поводу травмы.

«Словами не описать, что я сейчас чувствую, просто отстой, я так старался вернуться на высокий уровень. Но жизнь несправедлива и никогда не будет справедливой. Бог не совершает ошибок, и мне нужно проявить терпение и довериться ему.

Каунас и болельщики «Жальгириса», мне искренне жаль, что я не смогу помочь вернуть кубок домой в этом сезоне. Конечно, я буду болеть за команду в финале.

Кто знает меня и мой характер, тот понимает, что подобные ситуации побуждают меня стать еще лучше и сильнее (а также закончить сезон). Хочу сказать большое «спасибо» (AČIŪ) за всю любовь и сообщения, которые я получил. Да благословит вас всех Бог.

Трудные времена проходят, а сильные люди остаются», – написал разыгрывающий «Жальгириса» в соцсети.

Эванс перенес операцию на колене и выбыл на 6-8 месяцев.

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