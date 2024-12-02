«11 по шкале до 10». Кинан Эванс описал степень ожидания дебюта за «Олимпиакос»
Кинан Эванс заканчивает восстановление после операции на колене.
28-летний американский разыгрывающий перенес операцию в конце мая и должен был пропустить 6-8 месяцев. Эванс подписал 3-летний контракт с «Олимпиакосом» этим летом.
Игрок описал свое нетерпение в ожидании предстоящего дебюта за греческий клуб.
«11 по шкале до 10. Скоро дойдет до 20.
Всегда думаешь о будущем. Когда я начну играть, надеюсь принести позитив в команду и помочь всеми возможными способами. Учитывая то, что это будет середина сезона, постараюсь разобраться, где буду наиболее полезен, и буду вносить свой вклад таким образом», – рассказал баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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