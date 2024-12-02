«11 по шкале до 10». Кинан Эванс описал степень ожидания дебюта за «Олимпиакос»

Кинан Эванс заканчивает восстановление после операции на колене.

28-летний американский разыгрывающий перенес операцию в конце мая и должен был пропустить 6-8 месяцев. Эванс подписал 3-летний контракт с «Олимпиакосом » этим летом.

Игрок описал свое нетерпение в ожидании предстоящего дебюта за греческий клуб.

«11 по шкале до 10. Скоро дойдет до 20.

Всегда думаешь о будущем. Когда я начну играть, надеюсь принести позитив в команду и помочь всеми возможными способами. Учитывая то, что это будет середина сезона, постараюсь разобраться, где буду наиболее полезен, и буду вносить свой вклад таким образом», – рассказал баскетболист.