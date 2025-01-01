Обмен Брэндона Ингрэма является приоритетной задачей «Нового Орлеана»
Брэндон Ингрэм может покинуть «Новый Орлеан».
Обмен форварда является приоритетом фронт-офиса «Пеликанс» перед дедлайном обменов 6 февраля, сообщили источники журналистам ESPN Тиму Макмэну и Бобби Марксу.
Ингрэм проводит последний сезон по нынешнему контракту и выйдет на рынок свободных агентов в предстоящем межсезонье. Изначально «Пеликанс» хотели продлить контракт с 27-летним игроком, но переговоры сошли на нет.
«Пеликанс» приобрели Ингрэма у «Лейкерс» в 2019 году. Он получил награду самому прогрессирующему игроку лиги в своем первом сезоне за «Новый Орлеан», а также попал на Матч всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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