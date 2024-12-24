Брэндон Ингрэм пропустит еще как минимум две недели

Брэндон Ингрэм вернется в строй не раньше, чем через две недели.

Форвард «Нового Орлеана» остается на ранней стадии лечения и восстановления после растяжения связок голеностопного сустава. Он будет повторно обследован через две недели.

В нынешнем сезоне Ингрэм провел 18 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи.