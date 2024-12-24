Брэндон Ингрэм пропустит еще как минимум две недели
Брэндон Ингрэм вернется в строй не раньше, чем через две недели.
Форвард «Нового Орлеана» остается на ранней стадии лечения и восстановления после растяжения связок голеностопного сустава. Он будет повторно обследован через две недели.
В нынешнем сезоне Ингрэм провел 18 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем