«Денвер» проявляет интерес к Брэндону Ингрэму

«Денвер» рассматривает возможность приобретения Брэндона Ингрэма.

Об этом сообщает журналист SNY Ян Бегли.

«Самым очевидным путем для «Денвера » выменять важного скорера со значительной зарплатой было бы включить Майкла Портера-младшего в сделку», — отметил Бегли.

Ранее инсайдер Джейк Фишер связывал Ингрэма с «Лейкерс», его первой командой в НБА . Однако Йован Буха из The Athletic недавно сообщил, что «Лейкерс» не будут активно бороться за Ингрэма.