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«Денвер» проявляет интерес к Брэндону Ингрэму

«Денвер» рассматривает возможность приобретения Брэндона Ингрэма.

Об этом сообщает журналист SNY Ян Бегли.

«Самым очевидным путем для «Денвера» выменять важного скорера со значительной зарплатой было бы включить Майкла Портера-младшего в сделку», — отметил Бегли.

Ранее инсайдер Джейк Фишер связывал Ингрэма с «Лейкерс», его первой командой в НБА. Однако Йован Буха из The Athletic недавно сообщил, что «Лейкерс» не будут активно бороться за Ингрэма.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Яна Бегли в соцсети X
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