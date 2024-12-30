«Если чувствуешь баскетбол, ты можешь играть». Шэй Гилджес-Александер высоко оценил Юки Кавамуру
Шэй Гилджес-Александер прокомментировал игру Юки Кавамуры.
Защитник «Мемфиса» набрал 10 очков, 3 подбора и 3 передачи при 4 точных из 5 бросков с игры и 2 из 3 трехочковых за 11 минут со скамейки запасных.
«Он действительно хороший баскетболист. Он видит игру. Набрал 10 очков минут за 5. И вроде 3 передачи. Очень мастеровитый. Знает, что делать на площадке. Здорово видеть, что он способен приносить пользу, несмотря на свой рост.
Это подкрепляет то, что я уже говорил. Если ты чувствуешь баскетбол, ты можешь играть, несмотря ни на что», – улыбнулся разыгрывающий «Оклахомы».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем