«Если чувствуешь баскетбол, ты можешь играть». Шэй Гилджес-Александер высоко оценил Юки Кавамуру

Шэй Гилджес-Александер прокомментировал игру Юки Кавамуры.

Защитник «Мемфиса» набрал 10 очков, 3 подбора и 3 передачи при 4 точных из 5 бросков с игры и 2 из 3 трехочковых за 11 минут со скамейки запасных.

«Он действительно хороший баскетболист. Он видит игру. Набрал 10 очков минут за 5. И вроде 3 передачи. Очень мастеровитый. Знает, что делать на площадке. Здорово видеть, что он способен приносить пользу, несмотря на свой рост.

Это подкрепляет то, что я уже говорил. Если ты чувствуешь баскетбол, ты можешь играть, несмотря ни на что», – улыбнулся разыгрывающий «Оклахомы».