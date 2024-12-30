Тайлер Хирро о драке с Томпсоном: «Я бы тоже злился, если бы мой оппонент набирал очки и раздавал передачи»
Тайлер Хирро назвал причину драки с Аменом Томпсоном.
«Это баскетбол, два заряженных на борьбу человека сошлись друг с другом. Напряженный матч с обилием физической борьбы...
Наверное, так происходит, когда твой оппонент набирает очки и раздает передачи, тащит команду. Я бы тоже злился», – заявил Хирро с улыбкой.
Во время матча «Хьюстон» – «Майами» состоялась крупная потасовка. На последней минуте встречи Амен Томпсон из «Рокетс» грубо повалил на паркет защитника «Хит» Хирро.
По итогам инцидента судьи удалили четырех игроков и двух тренеров.
Хирро набрал 27 очков и 9 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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