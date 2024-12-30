Тайлер Хирро о драке с Томпсоном: «Я бы тоже злился, если бы мой оппонент набирал очки и раздавал передачи»

Тайлер Хирро назвал причину драки с Аменом Томпсоном.

«Это баскетбол, два заряженных на борьбу человека сошлись друг с другом. Напряженный матч с обилием физической борьбы...

Наверное, так происходит, когда твой оппонент набирает очки и раздает передачи, тащит команду. Я бы тоже злился», – заявил Хирро с улыбкой.

Во время матча «Хьюстон » – «Майами » состоялась крупная потасовка. На последней минуте встречи Амен Томпсон из «Рокетс» грубо повалил на паркет защитника «Хит» Хирро.

По итогам инцидента судьи удалили четырех игроков и двух тренеров.

Хирро набрал 27 очков и 9 передач.