«Заткнусь и буду играть в баскетбол». Джимми Батлер принял участие в тренировке «Хит» и должен сыграть против «Пеликанс»
Джимми Батлер вернулся в состав «Майами».
Форвард принял участие в тренировке команды. Эрик Споэльстра заявил, что в планах выход игрока на матч с «Новым Орлеаном».
Батлер ответил на вопрос о слухах об обмене.
«Мне все нравится. Что бы я ни делал, кто-то все равно что-то скажет. Так что, как и раньше, я заткнусь и буду играть в баскетбол», – отозвался баскетболист.
В конце прошлого сезона Пэт Райли обрушился с критикой на форварда, заявив, что «ему лучше заткнуться, если он не на площадке».
Слова президента «Хит», по сообщениям источников, стали причиной разлада между сторонами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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