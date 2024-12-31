«Заткнусь и буду играть в баскетбол». Джимми Батлер принял участие в тренировке «Хит» и должен сыграть против «Пеликанс»

Джимми Батлер вернулся в состав «Майами».

Форвард принял участие в тренировке команды. Эрик Споэльстра заявил, что в планах выход игрока на матч с «Новым Орлеаном ».

Батлер ответил на вопрос о слухах об обмене.

«Мне все нравится. Что бы я ни делал, кто-то все равно что-то скажет. Так что, как и раньше, я заткнусь и буду играть в баскетбол», – отозвался баскетболист.

В конце прошлого сезона Пэт Райли обрушился с критикой на форварда, заявив, что «ему лучше заткнуться, если он не на площадке».

Слова президента «Хит», по сообщениям источников, стали причиной разлада между сторонами.