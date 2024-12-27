Джимми Батлер не встретился с командой в Орландо, оставшись в Майами

Джимми Батлер находится не в расположении «Хит».

Форвард «Майами » должен был встретиться с командой в Орландо и отправиться на следующий матч в Атланту в рамках выездной серии.

По сообщению источников, Батлер продолжает «восстанавливать игровую форму» в Майами, его статус на следующие игры неясен. После «Хоукс» «Хит» ждет встреча бэк-ту-бэк с «Хьюстоном ».