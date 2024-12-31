Майкл Мэлоун о Расселле Уэстбруке: «У него нет эго. Он ненавидит проигрывать. Пошел бы с ним в разведку»

Майкл Мэлоун высоко отозвался о Расселле Уэстбруке после успешной игры.

Разыгрывающий оформил трипл-дабл без потерь и промахов в матче с «Ютой».

«Это безусловный будущий член Зала славы. Один из лучших разыгрывающих в истории баскетбола. Кроме его лидерства и непоколебимости, меня восхищает отсутствие эго. Он принимает решение играть с кем-то и делает своего партнера лучше. Он делает свою работу и пытается помогать команде выигрывать.

Он пришел сюда с одной целью, чтобы помочь нам выиграть титул. Ненавидит проигрывать. Мне нравится его характер. Я бы пошел с ним в разведку», – заключил главный тренер «Денвера » на пресс-конференции после победы над «Джаз».