Майкл Мэлоун о Расселле Уэстбруке: «У него нет эго. Он ненавидит проигрывать. Пошел бы с ним в разведку»
Майкл Мэлоун высоко отозвался о Расселле Уэстбруке после успешной игры.
Разыгрывающий оформил трипл-дабл без потерь и промахов в матче с «Ютой».
«Это безусловный будущий член Зала славы. Один из лучших разыгрывающих в истории баскетбола. Кроме его лидерства и непоколебимости, меня восхищает отсутствие эго. Он принимает решение играть с кем-то и делает своего партнера лучше. Он делает свою работу и пытается помогать команде выигрывать.
Он пришел сюда с одной целью, чтобы помочь нам выиграть титул. Ненавидит проигрывать. Мне нравится его характер. Я бы пошел с ним в разведку», – заключил главный тренер «Денвера» на пресс-конференции после победы над «Джаз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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