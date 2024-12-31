Карлтон Кэррингтон досрочно завершил матч против «Никс» из-за травмы головы

Карлтон Кэррингтон ударился головой о паркет.

Новичок «Уизардс» получил травму в 3-й четверти. После падения баскетболист некоторое время оставался на паркете, после чего покинул площадку в инвалидном кресле.

Кэррингтон не вернулся в игру по причине посттравматической головной боли.

19-летний защитник занимает 7-е место в рейтинге новичков последней недели, набирая 9 очков, 4,3 подбора и 3,9 передачи в среднем.