Карлтон Кэррингтон досрочно завершил матч против «Никс» из-за травмы головы
Карлтон Кэррингтон ударился головой о паркет.
Новичок «Уизардс» получил травму в 3-й четверти. После падения баскетболист некоторое время оставался на паркете, после чего покинул площадку в инвалидном кресле.
Кэррингтон не вернулся в игру по причине посттравматической головной боли.
19-летний защитник занимает 7-е место в рейтинге новичков последней недели, набирая 9 очков, 4,3 подбора и 3,9 передачи в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: соцсети Sportsnet
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