Даг Кристи: «Хотим, чтобы болельщики понимали, что мы рвем задницу на площадке»
Даг Кристи обозначил приоритеты «Сакраменто».
«У нас потрясающая фанатская база. Приоритетом нашей работы является продукт на площадке, который заставит наших болельщиков гордиться. Это главное.
Куда это нас заведет? Посмотрим. Это будет постепенный процесс.
Но когда зрители будут покидать арену, они должны понимать, что мы рвем задницу на площадке», – заключил исполняющий обязанности главного тренера команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Мэтта Джорджа
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