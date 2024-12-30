«Никто не хотел увольнять Майка Брауна». Решение «Кингз» о расставании с тренером было принято после серии совещаний
Источник внутри команды рассказал ESPN о процессе решения: «Никто не хотел увольнять Майка. Он хороший тренер. Люди переживали за него. До последней секунды мы надеялись, что все продолжит работать».
Генменеджер Монте Макнэр провел серию совещаний и встреч с другими топ-менеджерами команды: Уэсом Уилкоксом, президентом Матиной Колокотронис и управляющим Вивеком Ранадиве, который покинул США на Рождество.
Обсуждение прошло после проигрыша «Детройту», ставшего для команды пятым поражением подряд. Совещание вечером в четверг не закончилось принятием решения. Окончательные выводы были сделаны утром в пятницу, когда команда занималась анализом видеозаписей. После чего Макнэр позвонил Брауну, когда тот ехал в аэропорт.
После этого генменеджер дозвонился до Де’Аарона Фокса и Демара Дерозана. Домантас Сабонис, пропускавший выезд из-за болезни, пропустил звонок.
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