«Никто не хотел увольнять Майка Брауна». Решение «Кингз» о расставании с тренером было принято после серии совещаний

«Сакраменто» уволил Майка Брауна по пути в аэропорт на следующий матч.

Источник внутри команды рассказал ESPN о процессе решения: «Никто не хотел увольнять Майка. Он хороший тренер. Люди переживали за него. До последней секунды мы надеялись, что все продолжит работать».

Генменеджер Монте Макнэр провел серию совещаний и встреч с другими топ-менеджерами команды: Уэсом Уилкоксом, президентом Матиной Колокотронис и управляющим Вивеком Ранадиве, который покинул США на Рождество.

Обсуждение прошло после проигрыша «Детройту», ставшего для команды пятым поражением подряд. Совещание вечером в четверг не закончилось принятием решения. Окончательные выводы были сделаны утром в пятницу, когда команда занималась анализом видеозаписей. После чего Макнэр позвонил Брауну, когда тот ехал в аэропорт.

После этого генменеджер дозвонился до Де’Аарона Фокса и Демара Дерозана. Домантас Сабонис, пропускавший выезд из-за болезни, пропустил звонок.