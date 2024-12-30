Лу Уильямс: «Леброн все еще выглядит сверхчеловеком. Я поиграл в баскетбол 4 дня назад, и моя спина до сих пор болит»
Лу Уильямс и Чендлер Парсонс поражены формой Леброна Джеймса.
Звезде «Лейкерс» исполнилось 40 лет.
«Он провел в лиге 21 год, и мы до сих пор ожидаем от него величия. И он подтверждает все прогнозы. Он все еще выглядит сверхчеловеком на площадке и в 40 лет не собирается останавливаться.
Я поиграл в баскетбол недавно, и моя спина до сих пор болит. Это было 4 дня назад», – признался 38-летний Лу Уильямс.
«Я собираюсь поиграть в пиклбол с девчонками после подкаста и уже вспотел», – заявил 36-летний Чендлер Парсонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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