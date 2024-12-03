Чендлер Парсонс: «Можно долго говорить о Леброне Джеймсе и его возрасте, но Энтони Дэвису нельзя набирать 12 очков за матч»
Чендлер Парсонс заявил, что Энтони Дэвису нужно прибавить в результативности.
«Лейкерс» играли отвратительно. Они набрали 20, 24, 20 и 16 очков в четвертях. Нельзя выиграть матч, набирая столько очков.
Можно долго говорить о Леброне Джеймсе и его возрасте, но Энтони Дэвису нельзя набирать 12 очков за матч в «Лейкерс». Так не победить», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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