Чендлер Парсонс: «Можно долго говорить о Леброне Джеймсе и его возрасте, но Энтони Дэвису нельзя набирать 12 очков за матч»

Чендлер Парсонс заявил, что Энтони Дэвису нужно прибавить в результативности.

«Лейкерс » играли отвратительно. Они набрали 20, 24, 20 и 16 очков в четвертях. Нельзя выиграть матч, набирая столько очков.

Можно долго говорить о Леброне Джеймсе и его возрасте, но Энтони Дэвису нельзя набирать 12 очков за матч в «Лейкерс». Так не победить», – сказал бывший игрок НБА .