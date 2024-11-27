Яннис Адетокумбо пропустил матч с «Майами» из-за проблем с коленом

У Янниса Адетокумбо проблемы с коленом.

Звездный форвард «Бакс» пропустил матч с «Хит» (106:103) во вторник из-за отека левого колена.

Адетокумбо был включен в список травмированных с растяжением икроножной мышцы, но вероятность его выхода на площадку оценивалась в 75 процентов. Грек участвовал в утренней и предматчевой разминках, после чего почувствовал дискомфорт в колене.

Главному тренеру «Милуоки» Доку Риверсу сообщили, что Яннис не сможет сыграть примерно за час до стартового спорного. После завершения встречи специалист заявил, что все еще не знает, что произошло с коленом лидера команды.

«Яннис не пропускает игры просто так. Что бы это ни было, уверен, мы приняли правильное решение», – отметил Риверс.