«Баскония» сообщила о подписании Луки Шаманича

Лука Шаманич перешел в «Басконию».

Хорватский форвард (24 года, 208 см) летом присоединился к «Фенербахче», но уже в сентябре покинул турецкий клуб по личным причинам. После этого баскетболист недолго выступал за хорватскую «Цибону», набирая 9,3 очка и 5,7 подбора в среднем в Адриатической лиге.

«Баскония» находится на 14-м месте в Евролиге с результатом 8-10.