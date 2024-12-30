«Баскония» сообщила о подписании Луки Шаманича
Лука Шаманич перешел в «Басконию».
Хорватский форвард (24 года, 208 см) летом присоединился к «Фенербахче», но уже в сентябре покинул турецкий клуб по личным причинам. После этого баскетболист недолго выступал за хорватскую «Цибону», набирая 9,3 очка и 5,7 подбора в среднем в Адриатической лиге.
«Баскония» находится на 14-м месте в Евролиге с результатом 8-10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Басконии»
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