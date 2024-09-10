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«Фенербахче» планирует расстаться с Лукой Шаманичем и подписать на его место Кема Берча

«Фенербахче» готовит перестановки в составе.

Турецкий клуб планирует расстаться с тяжелым форвардом Лукой Шаманичем (24 года, 208 см) и подписать на его место другого «большого» Кема Берча.

Отмечается, что «Фенербахче» согласовал с Берчем все детали контракта.

Кем ранее играл в Евролиге за «Олимпиакос» в сезоне-16/17. Канадский центровой провел следующие шесть лет в НБА, в его активе 298 матчей за «Торонто» и «Орландо».

В прошлом сезоне Берч играл в испанской лиге АСВ за «Жирону», набирая в среднем 8,8 очка и 5,7 подбора за игру в 12 матчах.

«Фенер» подписал Шаманича в начале августа, в соглашении была опция выхода до декабря. Турки обойдутся без компенсации для экс-игрока НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Yağız Sabuncuoğlu
переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoКем Берч
logoЛука Шаманич
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