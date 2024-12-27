Лука Шаманич близок к переходу в «Басконию»

Лука Шаманич ведет активные переговоры с клубом Евролиги.

Как сообщает BasketNews, хорватский «большой» (24 года, 208 см) близок к контрактной договоренности с испанской «Басконией».

Шаманич начинал сезон в «Фенербахче», но в сентябре покинул клуб.

Позже Лука подписал открытый контракт с «Цибоной». В трех матчах за хорватскую команду экс-игрок НБА в среднем набирал 9,3 очка, 5,7 подбора и 1,7 передачи за встречу.