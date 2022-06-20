Хавьер Паскуаль продолжит работу с «Зенитом» в сезоне-2022/23, агент тренера подтвердил

Главный тренер продолжить работу в клубе в сезоне-2022/23.

«У Хави действующий контракт с «Зенитом», он продолжит выполнять его в новом сезоне.

Все публикации относительно ухода тренера этим летом – не более чем спекуляции. Мы не рассматривали другие предложения», – сказал официальный представитель испанца Вадим Михалевский.

Ранее сообщалось, что 49-летний тренер может возглавить тель-авивский «Маккаби».

В завершившемся сезоне Паскуаль принес «Зениту» первый титул в истории, когда клуб обыграл ЦСКА в финальной серии со счетом 4-3.

Санкт-петербургский клуб сегодня объявил о продлении контракта со спортивным директором Маносом Пападопулосом.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России