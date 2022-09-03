Александр Церковный: «Мы должны быть готовы вернуться в Евролигу»

Генеральный директор рассказал о том, как клуб отреагировал на необходимость пропуска очередного розыгрыша Евролиги.

«С понимаем уже реагируем. Понимаем, что этот этап нужно пережить. Мы должны быть готовы вернуться. Чтобы это сделать, надо держать соответствующий уровень, нельзя допустить стагнации. И на спортивном, и на клубном уровне нужно двигаться вперед. У нас задача усложнилась. Считается, что повторить чемпионский успех всегда намного труднее, чем впервые взять титул.

Еще один кубок? Мы будем стараться все для этого делать. Дальше зависит от комплекса факторов - календарь, состояние соперников, травмы игроков... Это жизнь, это наша работа, ничего не меняется», – сказал Церковный.

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