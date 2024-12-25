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Владислав Коновалов сменил Дражена Анзуловича на посту главного тренера «Самары»

Владислав Коновалов стал главным тренером «Самары».

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович (57 лет) покинул свой пост. Вместо него на эту должность назначен россиянин Владислав Коновалов (50 лет), сообщает пресс‑служба клуба.

Анзулович возглавил «Самару» в апреле 2023 года, перейдя из «Енисея». В своем первом сезоне он довел команду до 1/4 финала плей-офф, где она уступила будущему финалисту УНИКСу. В этом сезоне «Самара» идет на 9-м месте в таблице с результатом 7-14.

Коновалов работает в «Самаре» с 2022 года в качестве ассистента. Ранее он работал в саратовском «Автодоре».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальная VK-страница «Самары»
logoСамара
logoВладислав Коновалов
logoЕдиная лига ВТБ
Дражен Анзулович
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