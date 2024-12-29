«Вот что происходит с моим ртом». Айзейя Томас признался, что у него паралич Белла

Айзейя Томас заявил, что у него паралич Белла.

«Я знаю, что люди смотрят на меня, и я получаю много любви от людей, которые интересуются: «Что происходит?» Я никому это не говорил. У меня паралич Белла, и поэтому вы видите меня таким.

Я благодарен за молитвы и любовь, но вот что происходит с моим ртом. Я просто хочу, чтобы все это знали, кто будет смотреть это шоу», – сказал двукратный чемпион НБА в шоу Марка Джексона.

Паралич Белла (лицевой неврит) – это состояние, которое временно вызывает ослабление, зажим или паралич мышц лица.