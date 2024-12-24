«Произошло чудо, которое до сих пор не могу объяснить». Айзейя Томас рассказал, как играл с травмой в финале 1988 года

Айзейя Томас рассказал, как набрал 29 очков с травмой в финале 1988 года.

«Я подвернул ногу, и когда это произошло, я почувствовал боль, которая пронизывала мою лодыжку. Я начал думать о маме, людях в нашем районе, моих племянниках, в которых стреляли, и, хотите верьте, хотите нет, все это пронеслось у меня в голове, и я сказал себе, что не могу лечь и сдаться.

Когда я вернулся, произошло какое-то чудо, которое я до сих пор не могу объяснить. Я лишь знаю, что не мог промахнуться. Каждый раз, когда я получал мяч, я чувствовал, что попаду», – рассказал двукратный чемпион НБА в составе «Детройта ».

Томас получил растяжение связок во время 6-го матча финальной серии плей-офф против «Лейкерс », но продолжил игру и завершил матч с 43 очками.