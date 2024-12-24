  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Произошло чудо, которое до сих пор не могу объяснить». Айзейя Томас рассказал, как играл с травмой в финале 1988 года
0

«Произошло чудо, которое до сих пор не могу объяснить». Айзейя Томас рассказал, как играл с травмой в финале 1988 года

Айзейя Томас рассказал, как набрал 29 очков с травмой в финале 1988 года.

«Я подвернул ногу, и когда это произошло, я почувствовал боль, которая пронизывала мою лодыжку. Я начал думать о маме, людях в нашем районе, моих племянниках, в которых стреляли, и, хотите верьте, хотите нет, все это пронеслось у меня в голове, и я сказал себе, что не могу лечь и сдаться.

Когда я вернулся, произошло какое-то чудо, которое я до сих пор не могу объяснить. Я лишь знаю, что не мог промахнуться. Каждый раз, когда я получал мяч, я чувствовал, что попаду», – рассказал двукратный чемпион НБА в составе «Детройта».

Томас получил растяжение связок во время 6-го матча финальной серии плей-офф против «Лейкерс», но продолжил игру и завершил матч с 43 очками.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
logoАйзейя Томас
logoНБА
logoЛейкерс
logoДетройт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Айзейя Томас: «Не все игроки думают о следующем поколении»
321 декабря, 18:18
Айзейя Томас: «Марк Джексон вставил эту батарейку в спину Стефа Карри и дал ему безумную уверенность»
21 декабря, 13:13
Айзейя Томас: «Трэй Янг перестал быть тем, кто просто набивает статистику. Теперь он победитель»
2013 декабря, 07:30
Кейд Каннингем оформил трипл-дабл (29+10+15) в победном матче с «Нью-Йорком»
18 декабря, 03:59Видео
Рекомендуем
Главные новости
Зайон Уильямсон возобновит полноценные тренировки на следующей неделе
10 минут назад
Донован Митчелл о разногласиях с Руди Гобером: «Мы были не очень зрелыми»
18 минут назад
Евгений Богачев: «Агенты Алексея Шведа просят нереальные условия по контракту»
246 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» обыграла новосибирское «Динамо», МБА нанесла поражение «Динамо» из Курска
49 минут назад
Дрю Смит выбыл до конца сезона с разрывом ахиллова сухожилия
155 минут назад
«У нас нет структуры». Андре Игудала предупредил, что американцы могут стать меньшинством в НБА
7сегодня, 18:25
«Я набрал 60 очков, мы должны были их разнести». Гилберт Аренас рассказал, как Тим Донахи засудил его команду
4сегодня, 17:50
«Возможно, он лучше отдает передачи, но это все». Джефф Тиг не считает, что Лука Дончич лучше Джейсона Тейтума
13сегодня, 17:32
Деннис Смит: «Думаю, что подошел бы «Сперс», «Вулвс», «Хит» или «Лейкерс»
2сегодня, 17:05
Кайри Ирвинг: «Как и великие художники или великие спортсмены, Энтони Эдвардс многое заимствует у других игроков»
сегодня, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» одержал победу над «Игокеа»
сегодня, 17:58
Агент: «Алексей Швед без контракта. Веду переговоры со всеми командами, которые нуждаются в игроках, выступающих на его позиции»
сегодня, 17:54
Яннулис Ларендзакис пропустит матч против «Милана» из-за травмы
сегодня, 14:48
«Альба» отклонила предложение «Анадолу Эфеса» по Мартину Херманнссону
сегодня, 13:58
Девин Букер может пропустить матч против «Денвера» в среду
1сегодня, 13:46
Николя Батюм ушел с поста миноритарного акционера «Виллербана»
1сегодня, 13:27
Малик Бизли – Энтони Дэвису: «Просто выкрикнуть «Ааааа» не значит заработать фол»
3сегодня, 09:47Видео
У Джамала Мюррэя повреждение голеностопа. «Наггетс» надеются, что он вернется по ходу этой недели
1сегодня, 04:35
Чемпионат Италии. 29 очков Миротича помогли «Милану» обыграть «Трапани Шарк»
вчера, 20:12
Чемпионат Франции. Уорд и Шортс набрали 56 очков на двоих, «Париж» обыграл «Лимож»
вчера, 20:10
Рекомендуем