Айзейя Томас: «Трэй Янг перестал быть тем, кто просто набивает статистику. Теперь он победитель»

Айзейя Томас рассказал о трансформации Трэя Янга.

«Трэй Янг перестал быть тем, кто просто набивает статистику. Теперь он победитель. Да, у него 38% с игры. Но он отдает по 12 передач за матч. Я вижу это так: он делится мячом, создавая удобные ситуации для партнеров, а сам берет на себя сложные броски. Все это трансформируется в победы, потому что его партнерам по команде комфортно, и они доверяют ему.

Все эти открытые броски, которые он раньше исполнял, теперь уходят товарищам по команде. Процент с игры снижается, процент побед растет. Сухие цифры не показывают всю правду об игре Янга, потому что сейчас он играет в баскетбол, приносящий победы и результат», – считает легендарный игрок НБА.

«Хоукс» (14-12) в среду пробились в полуфинал Кубка НБА.