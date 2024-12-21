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Айзейя Томас: «Не все игроки думают о следующем поколении»

Айзейя Томас призвал игроков защищать баскетбольный бизнес для будущих поколений.

«Как бывший президент профсоюза, я крайне заинтересован, чтобы игроки зарабатывали деньги. И я хочу, чтобы игроки зарабатывали столько денег, сколько могут. Мое беспокойство по поводу сегодняшних игроков заключается в том, что они не понимают важности того, что нужно держать дверь открытой для следующего поколения. Есть определенная аутентичность, которую вы приносите на площадку в каждом матче, чтобы курица, несущая золотые яйца, благодаря которой мы живем, была в сохранности для следующего поколения.

Сейчас я вижу, что не все игроки думают о следующем поколении. Они думают только о том, что хорошо для них прямо сейчас. Деньги — это хорошо, и я хочу, чтобы они все зарабатывали еще больше. Но я также хочу, чтобы они защищали курицу, несущую золотые яйца, и приходили на игру, на арену и давали людям понять: «Эй, у нас тут все очень хорошо, и мы должны продолжать это дело», — сказал двукратный чемпион НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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