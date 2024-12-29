Остин Ривз: «Играть без Леброна Джеймса невесело. Он приносит хаос в ряды соперника и спокойствие в наши»
Остин Ривз прокомментировал победу над «Сакраменто» (132:122).
Защитник стал одним из героев матча, набрав 26 очков, 6 подборов и 16 передач.
«Нужно просто играть правильным образом, доверять нашему нападению, построенной нами системе.
Играть без Леброна Джеймса невесело. Он приносит хаос в ряды соперника и спокойствие в наши.
Но мы работаем все вместе. Все знают, что необходимо сделать шаг вперед, чтобы мы стали успешными», – заключил Ривз.
Леброн Джеймс пропустил матч из-за болезни.
«Никакого беспокойства, ему просто немного нездоровится», – объяснил отсутствие форварда главный тренер Джей Джей Редик.
30 декабря Джеймсу исполнится 40 лет.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем