Остин Ривз: «Играть без Леброна Джеймса невесело. Он приносит хаос в ряды соперника и спокойствие в наши»

Остин Ривз прокомментировал победу над «Сакраменто» (132:122).

Защитник стал одним из героев матча, набрав 26 очков, 6 подборов и 16 передач.

«Нужно просто играть правильным образом, доверять нашему нападению, построенной нами системе.

Играть без Леброна Джеймса невесело. Он приносит хаос в ряды соперника и спокойствие в наши.

Но мы работаем все вместе. Все знают, что необходимо сделать шаг вперед, чтобы мы стали успешными», – заключил Ривз .

Леброн Джеймс пропустил матч из-за болезни.

«Никакого беспокойства, ему просто немного нездоровится», – объяснил отсутствие форварда главный тренер Джей Джей Редик .

30 декабря Джеймсу исполнится 40 лет.