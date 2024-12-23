Йокич и Мюррэй набрали 54 очка на двоих, «Денвер» одолел «Новый Орлеан» в овертайме
Никола Йокич и Джамал Мюррэй помогли «Денверу» одолеть «Новый Орлеан» .
Лидеры «Наггетс» набрали 54 очка на двоих, клуб из Колорадо справился с «Пеликанс» в овертайме – 132:129.
У Йокича 11-й трипл-дабл в сезоне – 27 очков (11 из 20 с игры), 13 подборов и 10 передач. Мюррэй записал на свой счет 27 очков (9 из 19 с игры), 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.
Серб набрал свои первые очки лишь после 21 минуты со стартового спорного. За 8 минут до сирены «Денвер» уступал «-9».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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