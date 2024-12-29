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Чемпионат Франции. Матч всех звезд LNB. Сборная Франции против сборной мира

Сегодня пройдет Матч всех звезд французского чемпионата.

В рамках события друг с другом сыграют сборные команды французских и иностранных игроков лиги LNB.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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