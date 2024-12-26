Чемпионат Франции. «Страсбур» сыграет с «Нантером»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Страсбур» встретится с «Нантером » у себя дома. Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 11-2, Виллербан – 10-3, Монако – 9-4, Париж – 10-4, Бурк – 8-5, Сен-Кантен – 8-5, Страсбур – 7-6, Ле-Ман – 7-6, Гравлин-Дюнкерк – 6-7, Нанси – 6-7, Нантер – 5-8, Элан Шалон – 5-8, Лимож – 5-9, Дижон – 4-9, Ле-Портель – 3-10, Стад Рошеле – 1-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.