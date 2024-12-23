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Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лимож»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Париж» примет «Лимож».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 11-2, Виллербан – 10-3, Монако – 9-4, Париж – 9-4, Бурк – 8-5, Сен-Кантен – 8-5, Страсбур – 7-6, Ле-Ман – 7-6, Гравлин-Дюнкерк – 6-7, Нанси – 6-7, Лимож – 5-8, Нантер – 5-8, Элан Шалон – 5-8, Дижон – 4-9, Ле-Портель – 3-10, Стад Рошеле – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
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