Чемпионат Италии. «Дертона» встретится с «Брешией», «Виртус» примет «Динамо Сассари» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Дертона» встретится с «Брешией», «Виртус » сыграет с «Динамо Сассари». Серия А Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 7-0, Виртус – 6-1, Триест – 5-2, Милан – 5-2, Брешия – 5-2, Трапани Шарк – 5-2, Реджо-Эмилия – 4-3, Дертона – 4-3, Пистоя – 3-4, Венеция – 3-4, Скафати – 3-5, Тревизо – 2-5, Динамо Сассари – 2-5, Варезе – 2-6, Ваноли Кремона – 1-6, Наполи – 0-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.