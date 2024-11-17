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Чемпионат Италии. «Дертона» встретится с «Брешией», «Виртус» примет «Динамо Сассари» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Дертона» встретится с «Брешией», «Виртус» сыграет с «Динамо Сассари».

Серия А

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 7-0, Виртус – 6-1, Триест – 5-2, Милан – 5-2, Брешия – 5-2, Трапани Шарк – 5-2, Реджо-Эмилия – 4-3, Дертона – 4-3, Пистоя – 3-4, Венеция – 3-4, Скафати – 3-5, Тревизо – 2-5, Динамо Сассари – 2-5, Варезе – 2-6, Ваноли Кремона – 1-6, Наполи – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoчемпионат Италии
logoВиртус
logoНаполи
logoРейер Венеция
logoРеджо-Эмилия
logoДинамо Сассари
logoТренто
logoБрешия
logoТревизо
logoТриест
logoДертона
logoПистоя
logoТрапани Шарк
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