Стеф Карри преодолел планку в 24000 очков за карьеру

Стеф Карри набрал 23 очка в игре против «Финикса».

Разыгрывающий «Голден Стэйт » преодолел планку в 24 тысячи и находится на 29-м месте по очкам за карьеру в НБА с показателем 24005.

Впереди него Аллен Айверсон (24368).

На счету Карри в матче 23 очка, 7 подборов и 4 передачи.

«Уорриорз» уступили «Санз» (105:113) и продлили серию поражений до четырех.