Стеф Карри преодолел планку в 24000 очков за карьеру
Стеф Карри набрал 23 очка в игре против «Финикса».
Разыгрывающий «Голден Стэйт» преодолел планку в 24 тысячи и находится на 29-м месте по очкам за карьеру в НБА с показателем 24005.
Впереди него Аллен Айверсон (24368).
На счету Карри в матче 23 очка, 7 подборов и 4 передачи.
«Уорриорз» уступили «Санз» (105:113) и продлили серию поражений до четырех.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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