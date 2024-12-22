Руи Хатимура о победном подборе: «Делаю это весь год. Хотел исправиться за промах из угла»

Руи Хатимура сделал ключевой подбор в нападении на последних секундах.

Действия форварда «Лейкерс» стали ключевыми в победе команды над «Сакраменто» – 103:99.

«Видел, что в игру вошел Алекс Лень, все знали, что это будет важный подбор. В игре было три «больших», я знал, что игрок рядом со мной будет накрывать Энтони Дэвиса (бросавшего штрафные). Понимал, что если мне удастся оттеснить его, я смогу получить хорошую позицию, чтобы откинуть мяч своим. Я делал такое весь этот год.

Это был очень важный эпизод. Мне было обидно, что я промазал последнюю «трешку» из угла (за 1:21 до конца матча), я был твердо намерен помочь команде каким-либо образом. Хорошая победа», – порадовался Хатимура.

Форвард закончил матч с 9 очками, 11 подборами, 1 перехватом и 1 блок-шотом.