Пол Джордж вышел на 9-е место в НБА по количеству трехочковых в регулярных сезонах за карьеру

Пол Джордж продвинулся в рейтинге по количеству дальних бросков.

34-летний форвард «Филадельфии» опередил Винса Картера (2290) и вышел на чистое 9-е место по количеству реализованных трехочковых в регулярных чемпионатах за карьеру. Впереди находятся завершивший выступление Кайл Корвер (2450) и Леброн Джеймс (2466).