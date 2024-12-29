Пол Джордж вышел на 9-е место в НБА по количеству трехочковых в регулярных сезонах за карьеру
Пол Джордж продвинулся в рейтинге по количеству дальних бросков.
34-летний форвард «Филадельфии» опередил Винса Картера (2290) и вышел на чистое 9-е место по количеству реализованных трехочковых в регулярных чемпионатах за карьеру. Впереди находятся завершивший выступление Кайл Корвер (2450) и Леброн Джеймс (2466).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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