Леброн Джеймс опередил Кайла Корвера и вышел на 7-е место по количеству трехочковых за карьеру
Леброн Джеймс прервал серию дальних промахов.
Форвард «Лейкерс» реализовал 1 из 4 трехочковых бросков в проигранном матче против «Майами» (93:134). Это попадание из-за дуги в 3-й четверти стало 2451-м в его карьере, позволив, наконец, обогнать Кайла Корвера и выйти на 7-е место в истории НБА.
Джеймс прервал серию из 6 матчей с точностью менее 50% с игры. В его активе лучшие в команде 29 очков, 5 подборов и 8 передач при 12 из 18 с игры и 4 из 4 со штрафной линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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