Бобби Маркс: «Не думаю, что «Лейкерс» достаточно хороши, чтобы Леброн Джеймс мог играть по 30 минут»

Бобби Маркс порассуждал о контроле игрового времени Леброна Джеймса.

«Я бы посмотрел в сторону того, что «Филадельфия » собирается делать с Джоэлом Эмбиидом . Возможно, придется пожертвовать какими-то матчами и дать Леброну Джеймсу отдых. Я знаю, что в «Лейкерс » не хотят об этом ничего слышать. Но это видится единственным подходящим способом.

Если вместо этого заигрывать его на 30 минут в матче, не думаю, что этот состав достаточно хорош, чтобы поддерживать такую стратегию. У них в ростере на данный момент 8 приличных игроков.

С моей точки зрения, речь идет скорее о пропуске матчей, а не об игровом времени», – заключил аналитик ESPN.

«Лейкерс» находятся на 8-м месте в зоне плей-ин с результатом 13-11.