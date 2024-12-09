Бобби Маркс: «Не думаю, что «Лейкерс» достаточно хороши, чтобы Леброн Джеймс мог играть по 30 минут»
Бобби Маркс порассуждал о контроле игрового времени Леброна Джеймса.
«Я бы посмотрел в сторону того, что «Филадельфия» собирается делать с Джоэлом Эмбиидом. Возможно, придется пожертвовать какими-то матчами и дать Леброну Джеймсу отдых. Я знаю, что в «Лейкерс» не хотят об этом ничего слышать. Но это видится единственным подходящим способом.
Если вместо этого заигрывать его на 30 минут в матче, не думаю, что этот состав достаточно хорош, чтобы поддерживать такую стратегию. У них в ростере на данный момент 8 приличных игроков.
С моей точки зрения, речь идет скорее о пропуске матчей, а не об игровом времени», – заключил аналитик ESPN.
«Лейкерс» находятся на 8-м месте в зоне плей-ин с результатом 13-11.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
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