Маркус Смарт пропустит минимум 2 недели из-за травмы указательного пальца
«Мемфис» временно лишился Маркуса Смарта.
Защитник, пропустивший большую часть прошлого сезона, получил травму указательного пальца на правой руке и пропустит две недели, после чего пройдет повторное обследование.
Смарт набирает 9,2 очка, 2,3 подбора, 3,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем в этом сезоне.
Форвард «Гриззлис» Санти Альдама будет проходить еженедельное обследование состояния левого голеностопа и должен скоро вернуться в состав.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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