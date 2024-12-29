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Маркус Смарт пропустит минимум 2 недели из-за травмы указательного пальца

«Мемфис» временно лишился Маркуса Смарта.

Защитник, пропустивший большую часть прошлого сезона, получил травму указательного пальца на правой руке и пропустит две недели, после чего пройдет повторное обследование.

Смарт набирает 9,2 очка, 2,3 подбора, 3,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем в этом сезоне.

Форвард «Гриззлис» Санти Альдама будет проходить еженедельное обследование состояния левого голеностопа и должен скоро вернуться в состав.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
logoМаркус Смарт
logoНБА
logoМемфис
logoСанти Альдама
травмы
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