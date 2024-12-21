Винс Уильямс вернется в строй через 3–6 недель
Ожидается, что Винс Уильямс вернется после травмы через 3–6 недель.
Атакующий защитник «Мемфиса» продолжает успешно восстанавливаться после растяжения связок правого голеностопного сустава 3-й степени, которое он получил во время матча против «Денвера» 19 ноября.
До травмы Уильямс принял участие лишь в трех матчах этого сезона, набирая в среднем 5,3 очка, 3,7 подбора и 3,0 передачи за 14,9 минуты на площадке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Мемфиса»
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