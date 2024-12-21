Винс Уильямс вернется в строй через 3–6 недель

Ожидается, что Винс Уильямс вернется после травмы через 3–6 недель.

Атакующий защитник «Мемфиса » продолжает успешно восстанавливаться после растяжения связок правого голеностопного сустава 3-й степени, которое он получил во время матча против «Денвера» 19 ноября.

До травмы Уильямс принял участие лишь в трех матчах этого сезона, набирая в среднем 5,3 очка, 3,7 подбора и 3,0 передачи за 14,9 минуты на площадке.